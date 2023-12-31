Бойцов «Востока» наградили за успехи на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России сообщило, что бойцов группировки «Восток», выделившихся при выполнении боевых задач на южно-донецком направлении специальной военной операции, наградили государственными наградами и памятными подарками.
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