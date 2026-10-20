Флориан Виртц впервые в сезоне забил за « Ливерпуль ». Немецкий полузащитник вышел на замену после 1-го тайма матча с « Вильярреалом » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов и отметился голом на 68-й минуте.