Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Сообщения о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли являются фейком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
А как верить власти, когда неоднократно обманывали?
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так когда во власти махинаторы, мошенники и подонки порой...Кому верить и ЧЕМУ????????????????
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9 час.
Наталия
Люди настолько привыкли к тому, что почти все действия властей направлены против них, что верят любым таким сообщениям.
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2 час.
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