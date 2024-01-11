Шалит с медсестричкой! Что устроил Чонгук в новогодние праздники в воинской части?

Через несколько дней после того, как Чонгук (Jungkook) из BTS поступил в армию, в сети начали появляться слухи о том, что у Макнэ появились теплые отношения с местной девушкой-медсестрой, которая проявила по отношению к нему любовь и заботу.
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