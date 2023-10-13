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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony может тестировать общую систему трофеев для игр на PlayStation 5 и ПК Компания So...

Sony может тестировать общую систему трофеев для игр на PlayStation 5 и ПК Компания So...

Sony может тестировать общую систему трофеев для игр на PlayStation 5 и ПККомпания Sony уже несколько лет переносит некоторые свои эксклюзивы на ПК, и, похоже, что в ближайшем будущем у компьютерных версий игр появится общая система трофеев с PlayStation.

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