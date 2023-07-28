Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-35. "Солдатики заканчиваются"(с)
Комментарии
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Игорь Ткачук
Пояснение веселью: не того закопали. "Покойник" радуется вместе со всеми (сравни изображения бородатого).
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1 час.
Игнашева Анастасия
На похоронах родственники и вдова рыдали от счастья.
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1 час.
Игнашева Анастасия
Покойник тоже был рад
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1 час.
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