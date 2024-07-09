А теперь небольшой тест на знание истории Ивановской области

А теперь небольшой тест на знание истории Ивановской областиА вы знали, что самая крупная текстильная фабрика региона — Большая ивановская мануфактура получила свое название лишь в 1920 году?Производственный комплекс был образован слиянием двух старейших ткацких предприятий в одно.