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Иваново

1 подписчик

А теперь небольшой тест на знание истории Ивановской области

А теперь небольшой тест на знание истории Ивановской области

А теперь небольшой тест на знание истории Ивановской областиА вы знали, что самая крупная текстильная фабрика региона — Большая ивановская мануфактура получила свое название лишь в 1920 году?Производственный комплекс был образован слиянием двух старейших ткацких предприятий в одно.

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