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«Есть побольше точно можно. И спать пару дней». Бойкова и Козловский о праздновании Нового года и итогах сезона

Чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале рассказали об итогах сезона и дальнейших планах.

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