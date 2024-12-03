В Совфеде рассказали, с кого берет пример Зурабишвили

Дурной пример с Владимира Зеленского берет президента Грузии Самоме Зурабишвили, отказывающаяся покидать свой пост, заявил первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 1 декабря в Telegram-канале.
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