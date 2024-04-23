Владелец ТЦ «Садовод» столкнулся с проблемами после того, как за него крепко взялись силовики. Теракт в «Крокус Сити Холле» и резонансное убийство московского байкера стали возможными из-за его заигрывания с организованными этническими сообществами.
К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы
Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Одно только бла-бла-бла , а воз поныне там и ничего не меняется.
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15 час.
Владимир Елкин
Опять кто-то срочно покинет Россию и....наш гуманный суд заочно осудит его к тюремному сроку! Дорожка давно протоптана!
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15 час.
Bogdan Stupin
Где-то именно так. То, что про "Садовод" обыкновенным гражданам стало ясно уже давным-давно, вдруг оказалось для отечественных законников откровением последних дней...
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6 час.
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