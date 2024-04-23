Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия
    Я считаю, что нужно поступать как в Арабских Эмиратах. Никакого гражданства. Приехал, поработал и адьос! Домой.Мышиная возня. Жд...
  • АндрейБорков
    А вот еще вопрос, скажи ка мне, любезный гражданин иностранного государства Белоруссия(герб. паспорт, валюта, МИД.......Почему не стоит ж...
  • АндрейБорков
    Очень жаль, но в Минск мне пока нет возможности приехать, ограничен в выезде за границу еще пару лет, служба такая бы...Почему не стоит ж...

К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

Владелец ТЦ «Садовод» столкнулся с проблемами после того, как за него крепко взялись силовики. Теракт в «Крокус Сити Холле» и резонансное убийство московского байкера стали возможными из-за его заигрывания с организованными этническими сообществами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TG
Tamara Goncharuk
Одно только бла-бла-бла , а воз поныне там и ничего не меняется.
Ответить
15 час.
Владимир Елкин
Опять кто-то срочно покинет Россию и....наш гуманный суд заочно осудит его к тюремному сроку! Дорожка давно протоптана!
Ответить
15 час.
Bogdan Stupin
Где-то именно так. То, что про &quot;Садовод&quot; обыкновенным гражданам стало ясно уже давным-давно, вдруг оказалось для отечественных законников откровением последних дней...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх