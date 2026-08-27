УЕФА показал мяч сезона ЛЧ: «За основу дизайна взят образ игроков, тренирующихся холодным туманным утром»

УЕФА и Adidas представили мячи нового розыгрыша Лиги чемпионов среди мужских и женских команд. «Вдохновленный идеей о том, что чемпионами становятся тогда, когда никто не видит, официальный мяч Лиги чемпионов посвящен незаметной работе, которая определяет успех.
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