Во вторник, 25 февраля, ВТБ представит финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Стоит заметить, что чистая прибыль банка в 2023 году составила по МСФО 432,2 млрд рублей против убытка в размере 667,5 млрд рублей за 2022 год.