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Русская Семёрка

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«Павловский» кидок: сколько граждане СССР потеряли из-за денежной реформы 1991 года

Вечером 22 января 1991 года в программе «Время» диктор зачитал указ президента СССР Михаила Горбачева: банкноты номиналом 50 и 100 рублей образца 1961 года изымаются из обращения.

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