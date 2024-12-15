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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Италии заявил о планах вернуть рекламу ставок с образовательным элементом: «Реклама отличает легальное от нелегального. Есть разница между ставками на спорт и бинго»

«Лицемерие – один из главных врагов нашей страны. Нужно отличать мастерство от азартных игр, есть большая разница между ставками на спорт, онлайн-покером и бинго.

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