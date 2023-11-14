Жительница Хабаровского края поблагодарила старшего участкового уполномоченного полиции за оказанную помощь в решении ее проблемы

В адрес начальника ОМВД России по Советско-Гаванскому району пришло письмо со словами благодарности. Его автор, 61-летняя местная жительница, выражает признательность старшему участковому уполномоченному полиции районного отдела органов внутренних дел старшему лейтенанту полиции Сергею Лоншакову за отзывчивость, неравнодушие и оперативность в решении проблемы.