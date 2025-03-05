США не стали возобновлять военную помощь Украине: извинения не помогли Киеву

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Белый дом не стал возобновлять поставки вооружения киевскому режиму после того, как Владимир Зеленский согласился на мирные переговоры и выразил готовность работать «под сильным руководством» американского лидера.
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