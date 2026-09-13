"Бить и ещё раз бить": Удары по Киеву приближают мир. "Партия войны" была права

Именно удары по Киеву приближают настоящий мир. Алексей Чадаев заметил, что "партия войны", которую логичнее было бы именовать "партией мира", была права, выступая за продолжение спецоперации: "Бить и ещё раз бить".
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