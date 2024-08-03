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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – о несостоявшемся бое против Фергюсона: «Иногда мы строим планы, но у Всевышнего свои»

«Конечно [расстроен], потому что я был в рассвете сил, на пике. Это должен был быть очень интересный бой, но что я могу поделать? Я пару раз травмировался, он пару раз травмировался.

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