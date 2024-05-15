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Последнее китайское предупреждение Байдена. США начали новый этап торговой войны с Китаем

Автор фото, VCG/Getty Images О статье Автор, Алексей Калмыков Должность, Би-би-си Американский президент Джо Байден начал новую битву в торговой войне с Китаем, развязанной его предшественником Дональдом Трампом, и повысил пошлины на электромобили и другой китайский импорт объемом 18 млрд долларов год.

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