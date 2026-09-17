Врач Кондрахин предупредил: насморк может вызвать абсцесс мозга

Андрей Кондрахин, врач-терапевт, предупреждает о рисках фронтита, вызванного затянувшимся насморком. Накапливающаяся в пазухах слизь может привести к серьёзным осложнениям, включая менингит и абсцесс мозга.
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