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Украина просит Запад поставлять ей больше артиллерии. Комментарий Георгия Бовта

Украина просит Запад поставлять ей больше артиллерии. Комментарий Георгия Бовта

Вопросы интенсивности военных поставок Киеву уже в скором времени могут стать предметом внутриполитической борьбы в некоторых странах-поставщиках, считает политологПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием о передаче Киеву современных средств противоракетной обороны, а помощник главы президентского офиса Михаил Подоляк перечислил в Twitter потребности ВСУ в тяжелых вооружениях: 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.

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