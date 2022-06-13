Украина просит Запад поставлять ей больше артиллерии. Комментарий Георгия Бовта

Вопросы интенсивности военных поставок Киеву уже в скором времени могут стать предметом внутриполитической борьбы в некоторых странах-поставщиках, считает политологПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием о передаче Киеву современных средств противоракетной обороны, а помощник главы президентского офиса Михаил Подоляк перечислил в Twitter потребности ВСУ в тяжелых вооружениях: 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.