Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.

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Комментарии
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А
Александр24
С хамами дискуссию не поддерживаю.
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1 час.
Владимир Михальков
Ой сейчас заплачу!!!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Для кого строят? Для тех у кого на ипотеку денег нет, на жизнь едва хватает...
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41 мин.

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