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Царьград

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В Ереване и Армавире накрыли подпольные цеха по производству алкоголя

В Ереване и Армавире накрыли подпольные цеха по производству алкоголя

Полиция Армении выявила в Ереване и селе Бамбакашат Армавирской области подпольное производство алкоголя, изъяв у двух местных жителей контрафактные водку и коньяк, а также пустую тару, пробки и акцизные марки.

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