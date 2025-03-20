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Царьград

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Проект согласован и ожидает подписания: Пашинян предложил Алиеву сделать шаг к миру

Проект согласован и ожидает подписания: Пашинян предложил Алиеву сделать шаг к миру

Проект мирного соглашения между Ереваном и Баку согласован и ожидает подписания. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сделать следующий шаг.

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