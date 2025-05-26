AMD не сможет добавить полноценную поддержку модулей CUDIMM в текущих поколениях Ryzen

На выставке Computex 2025 производители материнских плат подтвердили, что платформы AMD Socket AM5 уже способны запускать модули оперативной памяти CUDIMM, однако пока лишь в так называемом обходном режиме (bypass mode).
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