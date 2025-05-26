Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

AMD не сможет добавить полноценную поддержку модулей CUDIMM в текущих поколениях Ryzen

AMD не сможет добавить полноценную поддержку модулей CUDIMM в текущих поколениях Ryzen

На выставке Computex 2025 производители материнских плат подтвердили, что платформы AMD Socket AM5 уже способны запускать модули оперативной памяти CUDIMM, однако пока лишь в так называемом обходном режиме (bypass mode).

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