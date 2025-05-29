МЧС вновь вводит «красный уровень» воздушной угрозы БПЛА в Липецкой области

Главное управление МЧС России по Липецкой области только объявило «зелёный уровень» спокойствия в регионе, как сразу же пришли тревожные новости - вновь объявлен самый высокий - «красный уровень» воздушной опасности возможной атаки украинских БПЛА.
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