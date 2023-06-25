Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольские студенты выиграли конкурс социальных проектов правительства

Студенты кафедры «Финансы и кредит» Севастопольского госуниверситета с проектом «Деньги не растут на деревьях» (особенная книжка для особенных детишек) стали победителями конкурса социальных молодежных проектов правительства города Севастополя.

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