Россиянам назвали причины роста цен на такси

Осенью в России подорожает такси, при этом произойдет это не по причине изменений в законодательстве и обязанности компаний оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии