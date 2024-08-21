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Россиянам назвали причины роста цен на такси

Россиянам назвали причины роста цен на такси

Осенью в России подорожает такси, при этом произойдет это не по причине изменений в законодательстве и обязанности компаний оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

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