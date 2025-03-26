«Евклид» помог обнаружить больше двух тысяч карликовых галактик 

В отличие от обычных галактик, в которых сотни миллиардов звезд (например, в Млечном Пути), «население» карликовых галактик куда скромнее и составляет от нескольких миллионов до нескольких миллиардов светил.
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