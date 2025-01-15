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Арестован президент Южной Кореи: задержание имеет связь с недавними событиями в стране

Арестован президент Южной Кореи: задержание имеет связь с недавними событиями в стране

Как сообщает агентство Ренхап, следственные органы арестовали временно отстраненного, но всё ещё исполняющего обязанности президента Юн Сок Еля.

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