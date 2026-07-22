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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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41-летний Очоа объявил о завершении карьеры: «Забираю с собой любовь миллионов и уверенность в том, что отдал все ради Мексики»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры. «Я даже не представлял, как далеко может завести меня мечта.

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