Оставшихся без воды жителей Беломорска предупредили о запрете митингов

Власти Беломорского округа пытаются решить вопрос с обеспечением питьевой водой жителей райцентра Власти Беломорского округа предупредили жителей райцентра о запрете проведения несанкционированных митингов.
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