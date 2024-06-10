Покупка акций "Сегежи" не выглядит перспективной инвестиционной идеей

Интересные заявления в пятницу прозвучали из уст президента Segezha Group Михаила Шамолина и основателя материнского холдинга АФК Система Владимира Евтушенкова, поддержавшие котировки акций Сегежи и давшие заметно приунывшим в последнее время акционерам компании хоть какую-то порцию оптимизма.
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