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В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка обвинила отца в домогательствах и инцесте

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка обвинила отца в домогательствах и инцесте

22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте, пишет Piter.tv. Как говорится в публикации, девушка пришла в отделение полиции и написала заявление, в котором было подробно рассказано о действиях 42-летнего отца.

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