Svetlana Kuzmina

Так и хочется спросить Трампа: А не США ли это наводят украинские ракеты по мирным жителям России? А не США ли передают Украине космические снимки? Вот когда США ответят на эти вопросы честно (в чём сомневаюсь), возможно, тогда и ответ получат.