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«Мы это выясним»: Трамп собрался спросить Путина за спутниковые снимки для Ирана

«Мы это выясним»: Трамп собрался спросить Путина за спутниковые снимки для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает достоверными сообщения о возможной передаче Россией спутниковых снимков Ирану, однако намерен лично обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Так и хочется спросить Трампа: А не США ли это наводят украинские ракеты по мирным жителям России? А не США ли передают Украине космические снимки? Вот когда США ответят на эти вопросы честно (в чём сомневаюсь), возможно, тогда и ответ получат.
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1 м.
Владимир Карпов
Похоже на типичное американское двуличие - то, что Амерам можно, то России нельзя ...!
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1 м.