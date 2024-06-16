Чего там на рынке с ценами на овощи и фрукты в Сочи? Давненько не гуляли по ярмаркам выходного дня, решили зайти на нашу любимую.
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Чего там на рынке с ценами на овощи и фрукты в Сочи? Давненько не гуляли по ярмаркам выходного дня, решили зайти на нашу любимую.