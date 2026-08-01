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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»

Главный тренер ЦСКА  Дмитрий Игдисамов после ничьей с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ рассказал, почему предпочитает носить костюм во время игр.

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