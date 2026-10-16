Smashing Pumpkins released "Black Stars," a song for the "Hunger Games" prequel "Sunrise on the Reaping," starring Joseph Zada and Mckenna Grace.
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