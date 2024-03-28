Лавров: Запад хочет склонить страны "глобального юга" к геноциду в Крыму

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.