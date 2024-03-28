Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Пиздуй.Теннисист Рублев:...
  • Владимир Лагно
    Идея хорошая, но.... Много было по истинно хорошим идей, но практически, кроме тех, которые были выгодны олигархам, н...Политолог Рудаков...
  • Наталья Эрнст
    Эта мразь наверное в слезах уговаривал, "Пошлите хоть в Молдавию послом, только не на фронт. 🤮Депутат: экс-секр...

Лавров: Запад хочет склонить страны "глобального юга" к геноциду в Крыму

Лавров: Запад хочет склонить страны "глобального юга" к геноциду в Крыму

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх