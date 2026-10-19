Подборки без чёткой тематики я ценю особенно — в них всегда находится что-то неожиданное. На этот раз решил пройтись по совершенно разным категориям: от одежды для холодного сезона до серьёзной мастеровой оснастки и компонентов для 3D-печати.
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