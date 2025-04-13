SciAdv: синдром делеции 22q11.2 повышает риск шизофрении после пубертата

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли, как изменения в мозге до и после полового созревания могут повышать риск развития аутизма и шизофрении у людей с редким генетическим синдромом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии