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SciAdv: синдром делеции 22q11.2 повышает риск шизофрении после пубертата

SciAdv: синдром делеции 22q11.2 повышает риск шизофрении после пубертата

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли, как изменения в мозге до и после полового созревания могут повышать риск развития аутизма и шизофрении у людей с редким генетическим синдромом.

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