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Президент FIDE пообещал скоро рассмотреть возвращение на турниры шахматистов из России

Президент FIDE пообещал скоро рассмотреть возвращение на турниры шахматистов из России

Через полтора месяца должен собраться совет Международной шахматной федерации, который обсудит данный вопрос.

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