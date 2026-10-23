Львам быстрее успокоиться помогает творчество, а Близнецам – запись собственных мыслей. По ее словам, зная особенности эмоционального проявления каждого знака зодиака, проще заметить момент, когда ситуацией начинают управлять чувства, и справиться с ними.
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