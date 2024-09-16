📹⚡️Ровно 50 лет назад состоялся первый полёт опытного прототипа дальнего перехватчика МиГ-31 с заводским индексом Е-155МП и бортовым номером "831".
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📹⚡️Ровно 50 лет назад состоялся первый полёт опытного прототипа дальнего перехватчика МиГ-31 с заводским индексом Е-155МП и бортовым номером "831".