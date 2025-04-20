В Буденновске проведено очередное проверочное мероприятие о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное проверочное мероприятие о постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство России, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.