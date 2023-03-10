Сунак понадеялся обойти США в гонке за поставки субмарин Австралии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак воодушевлен предстоящей презентацией сделки с Австралией. В Сан-Диего 13 марта он представит сделку по поставкам атомных подводных лодок в Австралию в рамках пакта AUKUS с США, пишет 9 марта The Guardian.