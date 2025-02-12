Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского

Global Look Press/CNP/AdMedia Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с РФ без участия президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщает CBS News.
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