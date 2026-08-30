"Ведомости": в России снизились продажи цветов

В России начали снижаться продажи цветов. Общий объем их продаж по итогам семи месяцев текущего года составил 266,5 млрд руб.
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