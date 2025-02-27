Нахамивший Маску командир «Азова» ушел с должности. США ведут свою «денацификацию Украины»

На Украине, похоже, начинается дегероизация «азовцев». Процесс начали с подполковника Богдана Кротевича («Тавр») – он внезапно заявил, что завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов»*.
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