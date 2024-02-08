Чиновники мэрии Новосибирска скрыли свои доходы и имущество

ЮВ

Юрий Во

Если бы Путин решил провести единомоментную проверку "чистоты" деклараций доходов всех чиновников среднего звена ( начиная от руководителей подразделений Администраций городов и районов), то ОН получил бы полное представление о гнилостности "Единой Вертикали Власти", которую он построил. Хотя и без проверки у него должны быть определенные подозрения на этот счет, не зря ведь достаточно долго он работал В КГБ. Но истинную картину "глубины гнилья" он наверное не представляет. Думаю, что выше описанный случай - это обычное дело. Просто не всегда ЭТО "выплывает" наружу. Обычно это "спускают на тормозах"... Чтобы не чернить "Единую Вертикаль..."