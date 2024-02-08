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Вечерний Новосибирск

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Чиновники мэрии Новосибирска скрыли свои доходы и имущество

Чиновники мэрии Новосибирска скрыли свои доходы и имущество

Проверка выявила факты предоставления сотрудниками мэрии недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Если бы Путин решил провести единомоментную проверку &quot;чистоты&quot; деклараций доходов всех чиновников среднего звена ( начиная от руководителей подразделений Администраций городов и районов),  то  ОН получил бы полное представление о гнилостности &quot;Единой Вертикали Власти&quot;, которую он построил. Хотя и без проверки у него должны быть определенные подозрения на этот счет, не зря ведь достаточно долго он  работал В КГБ. Но истинную картину &quot;глубины гнилья&quot; он наверное не представляет. Думаю, что выше описанный случай - это обычное дело. Просто не всегда ЭТО &quot;выплывает&quot; наружу.  Обычно это &quot;спускают на тормозах&quot;... Чтобы не чернить &quot;Единую Вертикаль...&quot;
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